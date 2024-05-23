الجيش الأمريكي: اعترضنا 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، نجاح قواتها في اعتراض 4 مسيّرات أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتها في اليمن الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات اعتبرت المسيّرات الحوثية تهديدا وشيكا لها ولقوات التحالف وللسفن التجارية.

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا وفقا لـ “العربية”.