الجيش الأمريكي: لا إصابات أو أضرار جراء هجمات على قاعدة بسوريا

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بعد سقوط عدة قذائف صاروخية مجهولة استهدفت قاعدة أمريكية جنوب مدينة الحسكة، أعلن الجيش الأمريكي، أن الهجمات لم تسفر عن إصابات أو أضرار.

وفي بيان صادر عنه اليوم السبت، قال الجيش الأمريكي إن صاروخين استهدفا قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا، لكنهما لم يسفرا عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة.

وأوضح الجيش، أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة زارت موقع منشأ الصواريخ وعثرت على صاروخ ثالث غير مُطلق.

تعزيزات أمريكية

وعزز الجيش الأمريكي قواعده المحيطة في مدينة الحسكة السورية بقافلتين من المعدات العسكرية والمدرعات القتالية، بالتوازي مع التفاهمات التي أبرمتها واشنطن في المنطقة، والتي أفضت إلى توسيع انتشار الجيش السوري في شمال سوريا وشرقها، ولا سيما بالقرب من الحدود التركية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق، إن دوي عدة انفجارات سُمع في محيط المدينة، بالتزامن مع تحليقٍ مكثف للمروحيات والمقاتلات الحربية التابعة للتحالف الأمريكي في المنطقة الذي أعقب الاستهداف