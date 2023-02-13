الجيش الأمريكي يسقط جسماً طائراً قرب الحدود الكندية

المناطق_متابعات

أسقط الجيش الأمريكي، جسماً طائراً فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية، في ظل حالة التأهب القصوى لقوات الأمن في أمريكا الشمالية.

وأوضح مسؤولان أمريكيان، أن الجيش أسقط الجسم لكنهما أحجما عن الإفصاح عما إن كان يشبه المنطاد الصيني الأبيض الكبير الذي أُسقط هذا الشهر.

ونوهت النائبة الأمريكية إليسا سلوتكين، إلى أن طيارين من القوات الجوية الأمريكية والحرس الوطني أسقطوا الجسم، مضيفة أنه “عمل رائع من كل المشاركين في تنفيذ هذه المهمة”.

ولفت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى أن محققين كنديين يتعقبون حطام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلات أمريكية فوق أراضي يوكون.

وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكية قد أغلقت (الأحد)، المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجن في شمال الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بـ”الدفاع القومي”.