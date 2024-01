الجيش الأميركي: الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات

المناطق_متابعات

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، أن القوات الأميركية والبريطانية قامت بشن هجمات على أهداف للحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، ومشددة في بيان على “إكس”: “نحمل الحوثيين المدعومين إيرانيا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي”.

On Jan. 11 at 2:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces, in coordination with the United Kingdom, and support from Australia, Canada, the Netherlands, and Bahrain conducted joint strikes on Houthi targets to degrade their capability to continue their illegal and… pic.twitter.com/bR8biMolSx

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 12, 2024