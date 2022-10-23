الجيش الأميركي ينشر فرقة “النسور الصارخة” المحمولة جواً في أوروبا.. تعرف على السبب

لأول منذ ما يقرب من 80 عامًا، نشر الجيش الأمريكي الفرقة 101 المحمولة جواً في أوروبا، وذلك في علامة على التوترات المتزايدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويتم تدريب وحدات المشاة الخفيفة الملقبة بـ “النسور الصاخبة” على الانتشار في أي ساحة معركة في العالم في غضون ساعات، وتكون جاهزة للقتال.

وانضم إلى الفرقة، كلًا من “نائب قائد الفرقة جنرال جون لوباس وقائد فريق اللواء القتالي الثاني العقيد إدوين ماتيديس في مروحية بلاك هوك لكي تطير إلى المدينة على بعد ثلاثة أميال فقط من الحدود الرومانية الأوكرانية، أقصى منطقة تابعة لحلف شمال الأطلسي”.

ومنذ اللحظة التي بدأ فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العمل العسكري ضد أوكرانيا في 24 فبراير، كانت قواته تتقدم شمالًا من شبه جزيرة القرم، وهي منطقة في أوكرانيا احتلتها موسكو في عام 2014.

ومنذ أكثر من سبعة أشهر، تحاول روسيا التقدم على طول ساحل البحر الأسود إلى منطقة خيرسون، بهدف الاستيلاء على مدينتي الموانئ الرئيسية في أوكرانيا نيكولاييف وأوديسا.

وقال نائب قائد الوحدة: “إرسال الفرقة جاء بسبب اقتراب روسيا من حدود الناتو، وهذا التهديد القريب جدًا من أراضي الناتو في رومانيا يعتبرهو السبب في إرسال واحدة من أكثر فرق الهجوم الجوي الأميركي”.