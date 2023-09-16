الجيش الأوكراني: تدمير وإتلاف مركبات مدرعة روسية بقيمة 2 مليون دولار

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أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير عدة مركبات مدرعة قتالية روسية في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الجنود الأوكرانيين باستخدام طائرات بدون طيار ذات عدسات ليلية لتدمير معدات عسكرية روسية، ما أسفر عن تدمير مركبة من طراز “IFV-2″، وأخرى من طراز “ARV”، بالإضافة إلى إتلاف ناقلة جنود مدرعة من طراز “APC-80″، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية.

وأشار بيان الأركان الأوكرانية إلى أن ناقلة الجنود المدرعة الروسية التي تم تدميرها كانت مسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم وصاروخ، وكان بها 3 من أفراد الطاقم و8 مظليين، فيما كانت المركبة المتضررة مسلحة بمدافع رشاشة عيار 14.5 ملم و7.62 ملم وكان طاقمها مكون من 3 أفراد و7 مظليين.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا تدمير العديد من الطائرات الروسية بدون طيار، وبعضها طائرات متطورة من طراز “زالا” و”إليرون”، لافتا إلى أن القيمة الإجمالية للمعدات العسكرية الروسية المتضررة حوالي 2 مليون دولار.