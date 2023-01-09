الجيش الأوكراني ينفي مقتل 600 من جنوده في قصف روسي

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نفى الجيش الأوكراني ما قالته موسكو عن مقتل 600 من جنوده في قصف روسي على كراماتورسك شرقي البلاد.

وقال متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي إن القوات الروسية ليس لديها القدرة على شن ضربة شديدة الدقة، منددا بما وصفه بالعملية الإعلامية الروسية في مواجهة النجاحات الأوكرانية، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن القصف الروسي على كراماتورسك استهدف بنية تحتية مدنية دون وقوع إصابات.

وكانت القوات الروسية، اعلنت الأحد، أنها نفذت ضربة ثأر انتقامية لقتلى قصف مدينة مكيفكا، حيث قصفت المقاتلات الروسية بالصواريخ موقعين لتجمع القوات الأوكرانية في مدينة كرامتورسك.

وكان يتمركز في أحد المواقع 700 جندي أوكراني، وفي الموقع الثاني 600 جندي. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة القتلى أكثر من 600 قتيل أوكراني.

صمود مدينتين رئيسيتين

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف “صعبة جدا”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المصور مساء اليوم “باخموت صامدة على الرغم من كل شيء. وعلى الرغم من تدمير معظم المدينة بسبب الغارات

الروسية، فإن جنودنا يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم”. وقال “سوليدار صامدة بالرغم من الدمار الهائل والأمور صعبة جدا”.

دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” أن برلين لا يمكنها استبعاد تسليم دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مركبات قتالية ثقيلة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية

وتأتي تصريحات الوزير الألماني بعد يومين من إعلان برلين رغبتها في تسليم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز Marder إلى أوكرانيا قبل نهاية مارس.