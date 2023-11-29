الجيش الإسرائيلي: قتلنا 3 مقاتلين في غزة بعد “انتهاكهم” الهدنة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن قواته قتلت ثلاثة مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة بعد “انتهاكهم” للهدنة.

وقال هغاري مساء الأربعاء، إن الثلاثة “انتهكوا وقف إطلاق النار وشكلوا تهديدا لقواتنا”، مضيفا أن الجيش سيواصل التعامل مع أي تهديد، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية في وقت سابق اليوم بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عددا من القذائف على ساحل خان يونس والشاطئ والشيخ رضوان في قطاع غزة في خرق للهدنة.

خرق سابق

أتى هذا الخرق ليضاف إلى خرق سابق، أمس الثلاثاء، حين أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، فضلا عن مخيم الشاطئ شمال غزة، وحي الشيخ رضوان.

وكان مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه، أشار في وقت متأخر أمس إلى أن في حالة تمديد الهدنة فإن من المحتمل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أو تجديدها مرة أخرى.

العمل على تمديد الهدنة

وتنتهي صباح الخميس هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، بدأت يوم الجمعة الماضي وتم تمديدها ليومين إضافيين.

فيما تجري خلف الكواليس مناقشات ولقاءات حثيثة في الدوحة، بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين وأميركيين ومصريين من أجل تمديد الهدنة، وتوسيع مفاوضات إطلاق سراح الأسرى لتشمل الرجال والجنود الإسرائيليين، بعدما اقتصرت حتى الآن على النساء والأطفال من الجانبين.