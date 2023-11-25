الجيش الإسرائيلي: ملتزمون باتفاق تبادل الأسرى

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صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن بلاده ملتزمة بصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشدداً على أن الوسطاء يعملون بجدية لتنفيذها.

وقال هغاري خلال مؤتمر صحافي مساء السبت، إن إسرائيل ملتزمة بالاتفاق وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما أضاف: “نفحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية”.

“أولوية بالنسبة لنا”

كذلك أردف أن “استعادة المخطوفين أولوية بالنسبة لنا”.

وأوضح أن إسرائيل قامت بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

فيما ختم قائلاً إن إسرائيل مستعدة عسكرياً لأي خطوات بعد انتهاء الهدنة في غزة.

نجاح الاتصالات القطرية المصرية

تأتي تلك التصريحات بعد إعلان وزارة الخارجية القطرية بوقت سابق مساء السبت نجاح الاتصالات القطرية المصرية في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في ثاني أيام الهدنة بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة “إكس” إنه “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين”.

39 مقابل 13

كما أوضح أنه “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

كذلك أردف: “يتضمن المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية 33 من الأطفال و6 نساء، بينما يضم المفرج عنهم من غزة 8 من الأطفال و5 من النساء، بالإضافة إلى 7 من الأجانب”.

تبادل أسرى الجمعة

يشار إلى أن حماس كانت أفرجت الجمعة عن 13 من الرهائن الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين في غزة، بينما أطلقت إسرائيل سراح 39 من المعتقلين الفلسطينيين بسجونها، في اليوم الأول من اتفاق الهدنة.

وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفليبيني واحد كانوا محتجزين منذ الهجوم الذي شنته الشهر الماضي على جنوب إسرائيل، بحسب قطر التي توسطت في الاتفاق.

من جانبها أفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلاً فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، حيث تمت عملية إطلاق سراح 28 منهم في بيتونيا بالضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.

هدنة لـ4 أيام

يذكر أن سريان هدنة من 4 أيام بدأ الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتوصلت قطر، الوسيط الرئيسي، إلى جانب مصر والولايات المتحدة إلى اتفاق الهدنة القابلة للتمديد والتي تنص على تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة بـ150 معتقلاً فلسطينياً لدى إسرائيل.