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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم الأحد: “تم استهداف مقر القيادة الأمامية للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه”.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي، خلال النهار، ثمانية صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 25 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة في منطقة العمليات العسكرية.

في منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت القوات الروسية مركز التحكم بالطائرات دون طيار، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وعلى محور دونيتسك، نجحت الأنشطة المنسقة لوحدات مجموعة قوات “الجنوب”، وبدعم مستمر من نيران المدفعية، في صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلي رقم 110، والهجومي الخامس، واللواءين المجوقلين 81 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا، وفيسيولي، وكراسنوغوروفكا، وكذلك إلى الغرب من كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.