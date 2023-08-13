الجيش الروسي يدمر مركزا للتحكم بالمسيرات ومراكز قيادية أوكرانية

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استهدف الجيش الروسي شريحة واسعة من البنى التحتية العسكرية والمراكز القيادية التابعة للجيش الأوكراني، إضافة لإلحاق خسائر فادحة بالأرواح والعتاد لقوات نظام كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان عبر قناتها على “تلغرام”، اليوم الأحد: “تم استهداف مقر القيادة الأمامية للفيلق التاسع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه”.
في منطقة بيرفومايسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت القوات الروسية مركز التحكم بالطائرات دون طيار، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة بروسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية طائرة هليكوبتر من طراز “مي- 8” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي، خلال النهار، ثمانية صواريخ “هيمارس” أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 25 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق متفرقة في منطقة العمليات العسكرية.
وعلى محور دونيتسك، نجحت الأنشطة المنسقة لوحدات مجموعة قوات “الجنوب”، وبدعم مستمر من نيران المدفعية، في صد ست هجمات لمجموعات هجومية من ألوية الهجوم الآلي رقم 110، والهجومي الخامس، واللواءين المجوقلين 81 و79 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا، وفيسيولي، وكراسنوغوروفكا، وكذلك إلى الغرب من كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 300 قتيل وجريح من العسكريين الأوكرانيين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين مصفحتين.
وعلى محور جنوب دونيتسك، دمرت وحدات مجموعة “فوستوك” (الشرق) بدعم من ضربات الطيران التكتيكي التشغيلي، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، وحدات العدو في مناطق مستوطنات ستارومايورسكي وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديًا أوكرانيًا ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات بالإضافة إلى مدفع “دي- 30” وآخر من طراز “دي- 20” .
وعلى محور زابوروجيه صدت القوات الروسية، مدعومة بالمدفعية، هجومًا معاديًا جنوب غربي منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وخمس دبابات وخمس مركبات قتال مشاة وثلاث سيارات عسكرية ومدفع “إف إتش- 70” بريطاني الصنع ومدفعان من طراز “مستا بي” ومدفع “دي- 20”.
وختم البيان: “على محور خيرسون تم القضاء على أكثر من 20 جنديًا أوكرانيًا وأربع سيارات عسكرية بالإضافة لمدفع “إم 777″ أمريكي الصنع”.