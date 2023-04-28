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الجيش السوداني: الدعم السريع يحولون المستشفيات لثكنات عسكرية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 11:19 مساءً

المناطق_متابعات

على الرغم من اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، إلا أن الضربات والاشتباكات لم تهدأ الجمعة، في العاصمة الخرطوم ومدينة بحري المجاورة.

فقد اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بتنفيذ قصفت عشوائي بمدافع الهاون على مناطق بحري، وأم درمان، والخرطوم.

يجبرون السكان على الإخلاء

وأضاف في بيان الجمعة، أن المتمردين كما يصفهم، ما زالوا مستمرين بقصف الخرطوم، وبحري، وأم درمان لإجبار السكان على الإخلاء.

كما تابع اتهم قوات الدعم السريع أيضاً بإدخال أسلحة وجنود لمستشفى الخرطوم، مؤكداً أنها حولت المستشفى وبعض المدارس لثكنات عسكرية.

ولفت إلى أن القصف العشوائي يطال الآن محيط قيادة بحري، والقيادة العامة، والدفاع الجوي.

وأوضح أنه تم تنفيذ عمليات إجلاء عبر مطاري وادي سيدنا وبورتسودان لرعايا بعض الدول.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 أبريل 2023 - 11:19 مساءً
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