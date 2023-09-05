الجيش السوداني: سنسلم الصليب الأحمر 230 أسيرا من “الدعم السريع”

المناطق-متابعات

أعلن الجيش السوداني اليوم الاثنين أنه سيسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 230 أسيرا من قوات الدعم السريع بينهم 30 قاصرا.

وقال الجيش في بيان “تواصلت القوات المسلحة السودانية مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم ثلاثين فردا من عناصر الميليشيا المتمردة (من القصر) الذين تم أسرهم بواسطة قواتنا خلال المعارك”.

وأضاف أن تسليم الأسرى القاصرين سيتم في أم درمان فور تلقي الرد من ممثلي المنظمة.

وتابع أنه “سيتم أيضا تسليم مجموعة أخرى تتكون من مئتي متمرد (من غير القصر) عند اكتمال الترتيبات اللازمة مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وفي وقت سابق، نفى قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، في تسجيل صوتي، أن تكون قواته تعدم الأسرى معتبرا أن هذا الأمر مجرد “خدعة”.