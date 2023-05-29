الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يمددان وقف إطلاق النار 5 أيام

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رحبت السعودية وأميركا، الاثنين، باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 5 أيام.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية، إن “تمديد الهدنة بالسودان سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية”.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءاً نسبياً مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع، ساعاته الأخيرة، اليوم الاثنين، قبيل التوصل لاتفاق على التمديد.

واندلع الصراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، ما أسفر عن مقتل المئات وفرار ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهما يفكران في تمديد اتفاق وقف إطلاق نار مدته أسبوع أبرم بوساطة السعودية والولايات المتحدة، بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية والذي ينتهي في الساعة 09:45 مساء الاثنين.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، الأحد، أن كلاً من الجيش وقوات الدعم السريع انتهكا الهدنة مراراً وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.