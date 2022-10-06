الجيش الصومالي يعلن مقتل الناطق باسم حركة الشباب الإرهابية

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أعلن الجيش الصومالي اليوم مقتل الناطق باسم حركة الشباب الإرهابية علي طيري متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف الذي وقع يوم 29 سبتمبر الماضي في منطقة “عيل قوحلي” في إقليم هيران بوسط الصومال.

وذكرت إذاعة صوت القوات المسلحة الصومالية أن علي طيري توفي في مستشفى بمنطقة “آدم يبال” بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.

وفي سياق متصل أعلن قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي تكثيف العمليات ضد حركة الشباب لانتزاع المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة منها، مشيرا إلى تحقيق نتائج ملموسة من العمليات الجارية في مناطق البلاد.

ودعا قائد الجيش الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالي إلى العمل بشكل وثيق والتعاون في العمليات الجارية ضد حركة الشباب.