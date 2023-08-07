الجيش الصومالي يقضي على قيادات من حركة الشباب الإرهابية

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نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية في منطقة “قوب ياحاس” التابعة لمحافظة “هيران” جنوب الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف قوله: إن العملية العسكرية استهدفت أكبر قاعدة لعناصر حركة “الشباب” الإرهابية في المنطقة، وذلك أثناء تجمع لقيادات وعناصر الحركة.

وأضاف أن الجيش الصومالي والشركاء الدوليين نجحوا خلال تنفيذ العملية العسكرية في قتل وإصابة القيادات والعناصر المسلحة المجتمعة، وتدمير القاعدة التي عقد فيها الاجتماع بالإضافة إلى تدمير سيارتين.

وأشار نائب وزير الإعلام الصومالي إلى أنه يجري حاليا حصر حصيلة القتلى والجرحى في صفوف عناصر الحركة الإرهابية جراء العملية العسكرية.