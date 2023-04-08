الجيش الصيني يتدرب على “تطويق” تايوان بالكامل

وذكر موقع “ديلي تشاينا” أن “تدريبات اليوم تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل لتايوان”.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 42 مقاتلة و8 سفن صينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان صباح اليوم، حيث أطلقت الصين تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام.