الجيش الكولومبي يرصد منطاد مجهول المصدر في أجواء البلاد

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أعلن الجيش الكولومبي رصده مرور منطاد عبر المجال الجوي للبلاد، ويجري حاليا تحديد مصدره. فيما أعلن سلاح الجو يوم الأحد، أن المنطاد غادر المجال الجوي الكولومبي.

وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الكولومبية “في صباح يوم 3 فبراير 2023، رصد نظام الدفاع الجوي الوطني دخول جسم المجال الجوي الكولومبي في القطاع الشمالي من البلاد، على ارتفاع أكثر من 55 ألف قدم،، وكان يتحرك بسرعة متوسطة تبلغ 25 عقدة، ويبدو أنه بالون لما فيه من خصائص. وراقب سلاح الجو الجسم حتى غادر المجال الجوي. وتبين أن المنطاد لا يشكل تهديدا للأمن القومي والقدرة الدفاعية، فضلا عن سلامة الطيران”.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الكولومبية تجري حاليا تحرياتها وتنسق إجراءاتها مع البلدان والمؤسسات الأخرى لتحديد أصل الجسم.

في وقت سابق، أسقط الجيش الأمريكي، بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، منطادا صينيا بالقرب من ساحل ساوث كارولينا.

واحتجت وزارة الخارجية الصينية بشدة على الإجراء. وذكرت وزارة الدفاع الصينية أن للصين الحق في الرد على الولايات المتحدة في حالات مماثلة لحادث بالون الأرصاد الجوية الصيني.

وفقا للبنتاغون، تم استخدام المنطاد من قبل جمهورية الصين الشعبية لــ “مراقبة الموقع الاستراتيجية في الجزء القاري من الولايات المتحدة”.

في حين ذكر ممثل وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق أن البالون يستخدم لأبحاث الأرصاد الجوية. ولكنن بسبب الرياح الغربية القوية، فقد البالون السيطرة وانحرف عن المسار المحدد”.