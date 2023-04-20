الجيش المصري يصدر بياناً بشأن جنوده في السودان

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أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً بشأن جنودها في السودان.

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، اليوم، أنه «في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقاً للبروتوكول الموقع بين الدولتين، تؤكد القوات المسلحة المصرية أنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الاختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن».

وذكر أنه «سيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل».