الجيش اليمني: 976 خرقًا حوثيًّا للهدنة الأممية خلال 11 يومًا

وقال الحساب الرسمي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر موقع «تويتر» اليوم، إن الخروقات توزّعت بين 273 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و172 خرقًا في جبهات محور تعز، و157 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و156 خرقًا غرب محافظة حجة، و138 في محور البرح غرب تعز، و35 شمال وشرق مدينة الحزب بالجوف، و29 خرقًا في جبهات صعدة، و16 خرقًا في محور الضالع.