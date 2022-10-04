الجيش اليمني: 976 خرقًا حوثيًّا للهدنة الأممية خلال 11 يومًا

المناطق_متابعات
أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران) ارتكبت 976 خرقًا للهدنة الأممية خلال 11 يومًا (الأربعاء 21 سبتمبر حتى السبت 1 أكتوبر 2022) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وقال الحساب الرسمي للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر موقع «تويتر» اليوم، إن الخروقات توزّعت بين 273 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و172 خرقًا في جبهات محور تعز، و157 خرقًا جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و156 خرقًا غرب محافظة حجة، و138 في محور البرح غرب تعز، و35 شمال وشرق مدينة الحزب بالجوف، و29 خرقًا في جبهات صعدة، و16 خرقًا في محور الضالع.
كما تنوّعت الخروقات بين محاولات تسلل وإطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها استشهاد 5 من أبطال الجيش وإصابة 34 آخرين.
ونشطت ميليشيا الحوثي في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، خصوصًا تجاه الجبهات الجنوبية والغربية بمارب، وجبهات محور تعز والحديدة، إضافة إلى تكثيف الميليشيا من عمليات استحداث متارس وتنصيب مدفعية وعيارات، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.