“الجيومكانية” تستعرض صورًا تاريخية مصححة للمملكة منذ عام 1950

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نشرت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية نماذج من أعمال مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة للمملكة, الملتقطة بالتصوير الجوي لمناطق مختلفة وعلى فترات زمنية متعددة ومتفاوتة.

وتوضح هذه الصور التغيرات التي طرأت على تلك المناطق من تطور حضري أو غطاء نباتي أو خلافه، وتكمن أهمية الصور التاريخية في أنها تحفظ تاريخ تلك المناطق وتوضح مراحل (164,484) صورة من عام (1980-1950)م , التي تم جمعها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتم العمل على مشروع الصور الجوية التاريخية المصححة من خلال معالجة الصور وإسقاطها على نظام الإحداثيات المرجعية، وتجميع الصور الجوية (Mosaic) بحسب المنطقة وسنة الإنتاج ومقياس الرسم.

ويهدفُ هذا المشروع إلى استخدام الصور الجوية المصححة كمرجع تاريخي يوضح التغيرات التي حدثت في المناطق الحضرية والريفية.

وتُنشر بيانات هذا المشروع عبر المنصة الجيومكانية للهيئة على صيغة صور جوية مجمعة ومصححة بإحداثيات مقروءة رقمياً.

مما يُذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به والإشراف عليه بما يُحقق الجودة وتحسين الأداء وفق المعايير الدولية.