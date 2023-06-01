الجيومكانية تشارك في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للمسّاحين ( FIG )

المناطق_واس

شاركت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للمسّاحين (FIG)، المقام بأورلاندو بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 29-5- 2023م إلى 1-6-2023 م وشاركت الجيومكانية بورقة عمل بعنوان ” تأسيس شبكة محطات الرصد المستمر وأدائها ومستقبلها ” قدمها المهندس عثمان بن عبد المحسن الخريف، بيّن فيها مساهمة الهيئة في تطوير البنية التحتية الجيومكانية للمملكة، وذلك بإنشاء شبكة لمحطات الرصد المستمر، بالإضافة إلى حساب مرجع جيوديسي حديث ودقيق، وكذلك جهود الجيومكانية مع شركائها من الجهات الحكومية لتوحيد شبكات محطات الرصد، لتكون شبكة واحدة ذات جودة أعلى عن طريق زيادة المناطق المغطاة ورفع دقة الرصد مع المساهمة في تقليل تكاليف التشغيل والصيانة للشبكة.

وتعد الجيومكانية عضواً مشاركاً في FIG بمستوى عضوية “منظمة”، وهو أعلى مستوى تمثيل للهيئات الحكومية.

ويعد الاتحاد الدولي للمسّاحين (The International Federation of Surveyors) منظمة مهنية دولية غير حكومية، معترفاً بها من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي. وتمثّل المسّاحين في جميع أنحاء العالم، حيث تأسس الاتحاد الدولي للمسّاحين (FIG) في عام 1878م، ويغطي مجموعة من المجالات المهنية داخل مجتمع المسّاحين العالمي والجيوماتكس والمسح الأرضي والجيوديسيا والمعلومات الجيومكانية، ويوفر منتدى دولياً للمناقشة والتطوير يهدف إلى تعزيز الممارسة والمعايير المهنية.