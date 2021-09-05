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الحائلي يعلن انتهاء علاقة الاتحاد بسعود عبدالحميد

الحائلي يعلن انتهاء علاقة الاتحاد بسعود عبدالحميد
https://almnatiq.net/?p=1075726

كشف أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، مستقبل علاقة النادي بسعود عبدالحميد لاعب فريق الكرة، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في يناير المقبل.

 

وقال أنمار الحائلي إن علاقة الاتحاد مع سعود عبدالحميد انتهت، بعدما ماطل اللاعب كثيرا من أجل تجديد عقده مع «العميد».

وأضاف أنمار الحائلي في تصريح نقله الإعلامي علاء سعيد المقرب من نادي الاتحاد ، إنه رفض جميع الوساطات التي تدخلت من أجل إنهاء مشكلة عقد سعود عبدالحميد، متمنيا التوفيق للاعب في وجهته المقبلة.

وسعت إدارة نادي الاتحاد طويلا من أجل التوصل إلى اتفاق مع سعود عبدالحميد لتجديد عقده مع النادي دون جدوى.

ويعد سعود عبدالحميد من أبرز المواهب الكروية الصاعدة في الفترة الحالية، وتألق مع الاتحاد في الموسمين الماضي والحالي، غير إنه رفض كل المحاولات الرامية إلى إبقائه في قلعة «العميد».

 

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