الحازمي: أزمة كورونا أثبتت للعالم القوة الاقتصادية للمملكة في التحول الرقمي

قال علي الحازمي، الكاتب والباحث الاقتصادي، إن هناك إيمان لدى سمو ولي العهد بالتحول الرقمي والتكنولوجي أن يكون جزء من رؤية المملكة 2030

أزمة كورونا أثبتت للعالم القوة الاقتصادية للمملكة في التحول الرقمي

وأضاف على الحازمي خلال لقائه ببرنامج “هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ما يحدث يعد قفزة في التحول الرقمي في المملكة، موضحًا أن ولي العهد في أواخر عام 2016 أكد على أهمية أن تكون هناك بنية كاملة رقمية في المملكة.

وتابع: أن خلال أزمة كورونا أثبتت لدول للعالم أن المملكة تقف على أرض صلبة ولديها اقتصاد قوي.

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