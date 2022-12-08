“الحب في زمن المونديال” عمل أدبي عالمي تدور أحداثه في فترة كأس العالم.

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أعلن الكاتب صالح بن رمقة عن عنوان عمله الأدبي الجديد، العمل كتاب يتضمن مجموعة قصصية بعنوان “الحب في زمن المونديال” والتي تدور أحداثها في فترة المونديال المقام حالياً في دولة قطر .

وأوضح الكاتب بأن فكرة القصة في هذا العمل سيقوم على رصدها وكتابتها عدد من الكتاب حول العالم بعدد فريق كرة القدم، يقودهم كاتب بدور المدرب، حيث أن أبطال القصة هم الجمهور الحاضر في كأس العالم واقعياً أو افتراضياً.

تدور أحداث القصص حول المواقف والعلاقات المجتمعية والمهنية والتي حدثت أثناء الحدث الرياضي الكبير.

المفارقة أن الأحداث لا تمت لكرة القدم بصلة؛ سواء أن أبطالها التقوا أثنا حضورهم فعاليات كأس العالم .

وحول عنوان الرواية أوضح الكاتب أنه تيمناً وتخليداً لعالمية رواية الكاتب الكولمبي غابرييل ماركيز الشهيرة ” الحب في زمن الكوليرا”، والتي حازت عدداً من الجوائز العالمية، الصادرة في أواخر القرن الماضي، فمعايير المونديال مختلفة الثقافات والشعوب في هدف واحد، جمعت كل اللغات والقلوب بشعور انساني موحد، وتميز بالصدق والتنافسية وحب المستديرة وجنونها.

كما وصف العمل بأنه عمل جماعي أدبي بعدة لغات، وسيصدر بالتعاون مع عدة دور نشر عالمية موزعة حول العالم، بحيث تتاح الفرصة لتنوع المحتوى وشموليته القصصية للتوزيع الجغرافي للدول المشاركة في كأس العالم، متمنياً أن ترى الرواية النور قريباً بشكل يليق بالحدث العالمي الكبير، مشيداً بالإنجاز الكبير لدولة قطر وما لنجاحها من أثر في رفع سقف الطموحات العربية في كافة المستويات وليس رياضياً فقط.