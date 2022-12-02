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الحب وحده لا يكفي ..أخصائية نفسية تؤكد أهمية منظومة القيم والانضباط في تربية الأبناء

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 ديسمبر 2022 - 2:52 صباحًا

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نصحت ساره البابطين الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الآباء والأمهات وأولياء الأمور بصفة عامة، بالاهتمام، بمنظمة القيم والأخلاق والانضباط في تربية الأطفال والأبناء، بجانب الحب والعاطفة.

وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “دائماً ما نسمع عبارة ” من أهم الآشياء التي يجب أن تمنحها أطفالك هي الحُب”، موضحة أن الحُب ضروري ولكن ليس بالكفاية.
وتابعت سارة البابطين بقولها “فبجانب الحُب من المهم أن نمنحهم :

– الانضباط

– القِيم

– أسلوب حياة صحي

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– تعليم جيد

– مهارات اجتماعية

– قيمة ذاته

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 ديسمبر 2022 - 2:52 صباحًا
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