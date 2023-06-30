الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع

المناطق_مكة

أدّى حجاج بيت الله الحرام، اليوم (الجمعة)، طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، وذلك بعدما أكملوا رمي الجمرات بمشعر منى.

وامتلأ صحن الطواف بالحرم المكي الشريف بجموع الحجاج، الذين توافدوا منذ وقت مبكر لأداء طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة للتيسير على الحجاج.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها أكملت كافة الاستعدادات لاستقبال الحجيج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام، باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية لضمان سلاسة أداء النسك.