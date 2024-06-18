الحجيج المتعجلون يؤدون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة بالمسجد الحرام

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يؤدي حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين بمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج لتفويج ضيوف الرحمن وذلك وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وجهزت الهيئة ‏⁧‫194 باباً و 519 سلماً و 194 مصعداً كهربائياً و33 ألف سجادة و 340 مصلى و 2800 متطوع و 883 وحدة تكييف و 4323 مروحه تهوية ورذاذ و 251 عربة كهربائية كبيرة و 8000 سماعة لنظام الصوت و 10 آلآف عربة يدوية و 50 لغة للإرشاد المكاني.

ويأتي ذلك من أجل التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في خدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم.