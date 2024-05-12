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“الحج”: تجنّبوا الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج

12 مايو 2024 - 3:34 صباحًا

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شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.

وقالت الوزارة، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.

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ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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12 مايو 2024 - 3:34 صباحًا
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