“الحج”: تجنّبوا الرسائل المجهولة والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج

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شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج.
وقالت الوزارة، إنه يجب الحرص على التعامل عبر المسار الإلكتروني، من أجل ضمان التعاملات الموثوقة.
ودعت وزارة الحج، إلى الإبلاغ عن حملات الحج الوهمية على الرقم (911) في مناطق: الرياض، ومكة المكرّمة، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
تجنّب الرسائل المجهولة، والإعلانات الوهمية للتسجيل للحج، تعامل عبر المسار الإلكتروني، كي تحظى بتعاملات موثوقة.#لا_حج_بلا_تصريح #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/plHUaN5w8Z
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 11, 2024