“الحج والعمرة”: إصدار 4 ملايين تأشيرة للمعتمرين خلال 5 أشهر

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن إصدار 4 ملايين تأشيرة للعمرة للمعتمرين القادمين من دول العالم؛ وذلك منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة، بالشراكة مع عددٍ من القطاعات في منظومة الحج والعمرة لتسهيل قدوم المعتمرين عبر التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة ومنصّة “نسك”.

ويستطيع المسلمون، الحاصلون على جميع أنواع التأشيرات التي تتيح دخول المملكة (الشخصية، والزيارة، والسياحية)، وغيرها من الأنواع إمكانية أداء نسك العمرة والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد حجز مواعيدهم عبر تطبيق “نسك”.

كما مددت المملكة، تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوماً والدخول عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ويُسهل تطبيق “نسك” حجز مواعيد أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة.