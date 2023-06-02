“الحج والعمرة” توقّع مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع لتأهيل الكوادر الوطنية

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وقّعت وزارة الحج والعمرة اليوم، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع فرع المملكة، للتعاون في تأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة مشاريع قطاع الحج والعمرة.

ومثّل وزارة الحج والعمرة في التوقيع ، رئيس مركز الإستراتيجية وإدارة الأداء المهندس عبدالمحسن السالم، ورئيس معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية المهندس بدر بن محمد بورشيد .

وتهدف المذكرة إلى تأهيل الكوادر الوطنية عبر عقد الدورات التدريبية المتخصصة، وورش العمل التفاعلية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف المهنية بما يدعم توطين المهنة، وخلق بيئة متكاملة للمتخصصين في مجال إدارة المشاريع.

وبينت الاتفاقية أنه ستنشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات المتبادلة بين مديري المشاريع في المملكة، كما سيتم من خلالها التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة.

وأشارت الاتفاقية إلى توفير فرص تدريبية هدفها دعم فئة الشباب والمستجدين في مجال إدارة المشاريع، إضافة إلى عملها ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضع وزارة الحج والعمرة ضمن أهدافها الرئيسة الارتقاء بمهارات وقدرات كوادرها البشرية، والعاملين في الخدمة الميدانية، عبر اعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة، وذلك لضمان خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين.

كما أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتسيير إجراءات أداء المناسك، وضبط وتقنين الخدمة من خلال عمليات التطوير وتوظيف التقنية بأفضل شكل ممكن، وإكمال البنى التحتية لتكون الخدمات المقدمة ذات معايير عالمية.