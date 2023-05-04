“الحج والعمرة” تُحدد موعد إصدار تصاريح حجاج الداخل للعام 1444هـ

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أكدت وزارة الحج والعمرة أنها ستبدأ اعتبارًا من غد الجمعة إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج العام الحالي.

وأوضحت أن هذه الحالة تنطبق على من أكملوا سداد الرسوم المالية الخاصة بحجوزاتهم في شركات ومؤسسات حجاج الداخل وانتهوا من إجراءات التسجيل النهائية.

وسيكون التسجيل متاحًا حتى السابع من شهر ذي الحجة لهذا العام، في حال توفر مقاعد في الباقات المخصصة لحجاج الداخل، ولم تشغر حتى التاريخ المحدد، بسبب عدم سداد الدفعات المالية أو إلغاء الحجز من قبل المواطنين والمقيمين، وسيتم طرح المقاعد مرة أخرى للحجز عبر موقع الوزارة أو تطبيق “نسك” الإلكتروني.