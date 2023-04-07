“الحج والعمرة”: هذه حدود الحرم المكي التي تفضل فيها الصلاة ويُحرم الصيد

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بينت وزارة الحج والعمرة عبر خارطة توضيحية حدود الحرم المكي من الجهات الأربع بالكيلومترات والتي قالت عنها إن الصلاة داخل تلك الحدود لها نفس الفضل للصلاة في المسجد الحرام.

وامتدت الحدود وفق الخارطة حتى 5 كيلومترات شمال المسجد الحرام عند مسجد أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، وجنوباً حتى مشعر عرفة ويبعد عن المسجد الحرام 20 كيلومتراً.

وبينت الوزارة اتساع حدود الحرم المكي غرباً حتى حي الحديبية على بعد 18 كيلومتراً، وشرقاً حتى جعرانة على بعد 14.5 كيلومتر، موضحة أنه بالدخول في هذه الحدود يُحرم الصيد، وقطع النباتات، وأخذ المفقودات.

وشكرت المعتمرين ممن يؤدون الصلوات في يسر وطمأنينة بالمساجد التي تقع داخل حدود الحرم المكي على اتساعها وليس فقط في المسجد الحرام.