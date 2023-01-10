“الحج والعمرة” و “المعارض والمؤتمرات” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز دور الفعاليات لخدمة ضيوف الرحمن

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وقعت وزارة الحج والعمرة أمس، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش فعاليات لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “اكسبو الحج”، وذلك في إطار تقديم الدعم الفني واللوجيستي لإقامة الفعاليات المتخصصة في مجال الحج والعمرة، والمتعلقة بتسهيل الخدمات المُقدمة للحجاج والمعتمرين قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتأتي المذكرة في إطار التعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة ، والجهود المبذولة لرفع جودة الخدمات، وإثراء رحلة أداء المناسك لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

ووقع المذكرة من جانب وزارة الحج والعمرة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله بن عبدالعزيز العودة، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر، بهدف إبراز مكانة المملكة على الساحة الدولية والمحلية كوجهة جاذبة لإقامة المعارض والمؤتمرات، والمساهمة في تقديم الدعم الفني للمعارض والمؤتمرات المحلية وعند المشاركة في المعارض والمؤتمرات خارج المملكة، بالإضافة إلى إعداد خطة تأهيل كوادر الوزارة المعنيين بتنظيم المؤتمرات والمعارض، والمشاركة في التنسيق مع الجهات الأخرى لإقامة المعارض المشتركة مع الوزارة فيما تعلق بنطاق هذه الاتفاقية.

وأكد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة عبدالله بن عبدالعزيز العودة، أهمية المذكرة كونها تحقق مستهدفات الوزارة بالتعريف بالخدمات والخيارات المتنوعة التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك رفع جودتها من خلال المنصات الإلكترونية بما يسهم في تيسير أداء مناسك الحج والعمرة بطمأنينة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في ظل الدعم والاهتمام المستمرين من القيادة الرشيدة – أيدها الله – بمنظومة الحج والعمرة .