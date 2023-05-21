«الحج والعمرة»: 15 ذو القعدة آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 يونيو 2023.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت اليوم (الأحد)، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى المملكة.

يذكر أن المديرية العامة للأمن العام قد أعلنت أخيرا، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءاً من 1444/10/25، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، إلا من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج.