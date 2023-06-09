الحدائق العامة بمحافظة ضمد.. عامل جذب سياحي وترفيهي لأهالي وزوار المحافظة

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جهزت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد، 13 حديقة و6 أماكن للمشي، و 3 ملاعب رياضية، وساحة بلدية بمساحة إجمالية تبلغ 408882 مترًا مربعًا، تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بصفتها عنصر جذب سياحي وترفيهي لأهالي المحافظة وزوارها، حيث تنتشر الحدائق داخل وخارج الأحياء من مسطحات خضراء وأماكن تنزه كأحد مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد مذكور، أن إنشاء الحدائق الترفيهية والمماشي والملاعب الرياضية يعدُّ الهدف الأول في إطار مساعيها لتنشيط الحِراك السياحي، حيث ركزت المشاريع الجديدة على تطوير الحدائق الترفيهية بصفتها عنصراً مهماً من عناصر مخططات المشاريع الوطنية، ومكوناً رئيساً لاستقطاب الزائرين للوجهات الترفيهية الأسرية.

وبيّن أن مشروع الحديقة العامة بضمد -إحدى أكبر الحدائق بالمحافظة- نُفِّذت بمساحة 153 ألف متر مربع, كما شهدت مؤخراً تنفيذ ستة مشاريع لحدائق نوعية هي الحديقة الجنوبية بضمد، وحديقة السليل، وحديقة الهاتف وحديقة المدخل العام، والحديقة الشبابية، وحديقة ميدان الثقافة، إضافة لسبع حدائق ممثلة بمركز الشقيري التابع للمحافظة والقرى المجاورة ، والمتمثلة في حديقة مركز الشقيري الشرقية ، وحديقة الشقيري الغربية وحديقة الحمى وحديقة قرية المحلة والحديقة الجنوبية بالمركز وحديقة قرية خضيرة، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة و ألعاب رياضية وألعاب أطفال، وذلك في إطار سعي البلدية إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية، وتعزيز الأنشطة الرياضية.

وأفاد المهندس مذكور بأنه خصصت أماكن للمشي في عدة أحياء؛ لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة، تضم ممشى المخطط الحكومي و ممشى المدخل العام، وممشى طريق الملك خالد، وممشى طريق عثمان بن عفان وممشى الحزام الجنوبي بضمد، وممشى الحزام الجنوبي بالشقيري، كذلك تنفيذ ملاعب رياضة شملت ملعب البلدية بضمد وملعب الحديقة السداسية وملعب الشقيري إضافة لساحة البلدية بضمد.