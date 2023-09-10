الحدائق والأماكن الترفيهية بمحافظة ضمد.. واجهات حضارية تُعزِّز من جودة الحياة

المناطق_واس

تحتضن محافظة ضمد بمنطقة جازان عددًا من الحدائق والأماكن الترفيهية التي تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتعد عنصر جذب سياحي وترفيهي لأهالي المحافظة وزوارها، حيث تنتشر الحدائق داخل وخارج الأحياء من مسطحات خضراء وأماكن تنزه كأحد مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وعملت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية ضمد على تجهيز 13 حديقة، و6 أماكن للمشي، و3 ملاعب رياضية، وساحة بلدية بمساحة إجمالية تبلغ 408882 مترًا مربعًا، بصفتها عنصرًا مهمًا من عناصر مخططات المشاريع الوطنية والحكومية، ومكونًا رئيسًا لاستقطاب الزائرين، علاوةً على ما يشهده قطاع مشاريع الحدائق الترفيهية من نمو مستمر في كل عام من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات بتلك المتنزهات والحدائق العامة لإضفاء جو من المرح لمرتاديها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد مذكور، أن البلدية طرحت 20 فرصة استثمارية، في مواقع متعددة بالمحافظة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، مبينًا أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزًا لفرص الاستثمار ورفع إيرادات البلديات وتنميتها بمراكز ومحافظات المنطقة، حيث تعد محافظة ضمد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة لما تتمتع به من مقومات سياحية جميلة.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية شملت: تشغيل وصيانة الملعب الرياضي بمدينة ضمد، وتشغيل وصيانة الملاعب الرياضية بالحديقة الشبابية، وتشغيل وصيانة حديقة ضمد لايف، وتشغيل وصيانة متنزه الشقيري بارك، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى مطل الوادي الشرقي بضمد، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى مطل الوادي الغربي بضمد، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية بمخطط الإسكان القطعة رقم ( م 7 )، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية بمخطط الإسكان القطعة رقم ( م 9)، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية بمخطط الإسكان القطعة رقم (م 13)، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية بمخطط الإسكان القطعة رقم ( م 15)، وتشغيل وصيانة حديقة السليل العامة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودع مواد بناء، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستودع مواد غذائية، وإنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع رياضي، وإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحة إعلانية من نوع شاشة ميجا.

ولفت إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة، تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان والمكان بما يعزز الاقتصاد المحلي، داعيًا الراغبين في الاستثمار الاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.