الحدائق والمتنزهات الطبيعية بمحافظة أحد المسارحة وجهة ترفيهية للعائلات والأطفال

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تجذب الحدائق والمتنزهات الطبيعية بمحافظة أحد المسارحة ، كافة شرائح المجتمع لقضاء أوقات من الترفيه والرياضة، بما تحتويه من مرافق عامة، ومسارات رياضية، ومسطحات خضراء، مع توفر ألعاب الأطفال، وأماكن الجلوس، وتنوع أنشطة الترفيه والفعاليات بما يتناسب مع احتياجات أفراد المجتمع ، حتى أصبحت وجهة ترفيهية تستقطب العائلات وأطفالهم في إجازة نهاية الأسبوع والمناسبات والأعياد، ما يعزز أهمية الحدائق والمتنزهات والساحات بمنطقة جازان كخيار للتنزه والترفيه ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس ناصر بن أحمد عطيف ، أن البلدية جهزت 18 حديقة ، و 3 ممرات للمشاة ، و4 ملاعب رياضية ، بمساحة إجمالية تبلغ 450080 متراً مربعاً ، مشيراً إلى أن الحدائق تتوزع داخل وخارج الأحياء بما تضمه من مسطحات خضراء وأماكن تنزه تأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة.

وأبان أن البلدية خصصت أماكن للمشي في كافة مرافق الحدائق لتشجيع ممارسة الرياضة، في كل من حديقة الروضة، وحديقة وادي خلب ، وحديقة البلدية، وحديقة الورود، وتنفيذ ملاعب رياضية في لعدد من الساحات البلدية ، وأطلقت حاضنتين نموذجيتين هما حاضنة بلدية المحافظة بـ 12 منفذاً للبيع ، وحاضنة حديقة الروضة بعدد ١٣ منفذاً للبيع ؛ وذلك لتنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم ، وذلك انطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم، بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم؛ ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسرٍ وسهولة وفق طرق جمالية منظمة.