الحد الأعلى للتخييم 7 أيام.. ممنوع الضوضاء والخلافات الفردية

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شدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، على ضرورة الالتزام بضوابط دليل مواقع التخييم والكرافانات في المتنزهات الوطنية.

وبين المركز، أنه يمنح تصريح الأنشطة مع مراعاة اللوائح والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، والالتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية على أن يتعهد حامل التصريح بتجنب الخلافات الفردية، أو المخالفات البيئية، أو دخول المواقع غير المذكورة في التصريح.

وأكد أن عدم الالتزام بتوجيهات المسؤول والأمن البيئي يضع المستفيد تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية في حالة المخالفة، ويجوز للمركز إلغاء التصريح قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بظروف قاهرة، أو مصلحة عامة بعد إشعار الطرف الثاني بذلك.

ومن الشروط تحديد الموقع تحت إشراف المركز ووجود هوية وطنية سارية لمنظم النشاط وتوفير أدوات الأمن والسلامة حسب المتطلبات على أن تكون مدة إقامة النشاط من يوم إلى أسبوع كحد أقصى.

ولفت المركز إلى أنه يمنع البيع أو التأجير أثناء النشاط واستغلالها لغير الغرض المحدد، ويحق لمنظم النشاط الحصول على تصريح واحد فقط في موقع النشاط نفسه، والالتزام بالمحافظة على نظام المتنزه أو الموقع الذي يقام فيه النشاط من ناحية الوقت للنشاط وغيره، والالتزام بالمحافظة على الغطاء النباتي، وتجنب جميع مخالفات البيئة على سبيل المثال لا الحصر: (ممارسة الاحتطاب والصيد وغيرهما) والالتزام بأنظمة الأمن والسلامة، وتجنب أماكن الخطر، وعدم الاقتراب من المواقع الأمنية، وعدم انتهاك خصوصية الآخرين وتجنب إصدار الضوضاء والسلوكيات غير الحضارية وغير الإيجابية على أن يلتزم بتنظيف الموقع وتسليمه عند انتهاء مدة التصريح كما تم استلامه، ويلزم حامل التصريح بإلزام جميع المشاركين في النشاط بتطبيقهم للضوابط والأحكام والشروط المذكورة في الالتزام، وإبراز التصريح لمسؤولي الأمن البيئي والحماية من ممثلي المركز.

يشار إلى أن المركز حدد مواقع التخييم والكرفانات في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقتي عسير، والباحة، ومحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع فعاليات موسم صيف السعودية.

وتعريفاً بمواقع التخييم البالغ عددها 7 مواقع تستوعب أكثر من 1400 مخيم، إضافة إلى 9 مواقع مخصصة للكرفانات تستوعب أكثر من 1000 كرفان.