الحرارة الزائدة تهدد “آيفون 15”

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تلقت شركة “أبل”، شكاوى متكررة من قبل مستخدمي هاتفي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس بسبب الحرارة الزائدة للجهازين، وذلك بعد أسبوع واحد من إطلاقهما.

وأفاد العملاء في شكاواهم، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”، بأن ارتفاع درجة حرارة الجهازين ظهر بعد أيام قليلة من بدء الاستخدام، واستمرت المشكلة على الرغم من تأكيد خدمة العملاء بأنها مؤقتة.

وأكد بعض المستخدمين نيتهم إعادة الأجهزة واستعادة ثمنها، حيث ظهرت مشكلة الحرارة عند الشحن أو عند الاستخدام لفترة طويلة، فيما أرجع الخبراء سبب المشكلة إلى معالج أبل A17 برو الجديد.