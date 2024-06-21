الحرارة الشديدة تسبب ضرراً دائماً للأجنّة

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ذهبت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “ويتواترسراند” في جنوب إفريقيا، إلى أن تعرّض النساء الحوامل للحرارة الشديدة يسبب ضرراً دائماً أو طويل المدى للأجنة، والتي قد تصل إلى الوفاة أثناء الولادة.

وكشفت الدراسة المنشورة بمجلة “The Conversation” العلمية، أن الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للحرارة المفرطة قبل الولادة، عانوا من مضاعفات صحية خطيرة لازمتهم مدى الحياة.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات 29 دراسة تغطي الـ 100 عام الماضية، حيث جرى مقارنتها بنتائج الفحوصات الطبية للأجنة وأمهاتهم مع قياس متوسط ​​درجة حرارة الهواء ومستوى الرطوبة.

وشملت الأضرار الدائمة الناتجة عن الحرارة الشديدة أثناء الحمل، زيادة خطر إصابة الأطفال بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والربو والالتهاب الرئوي، وسوء التغذية، والسمنة.