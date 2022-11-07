الحربي: الملتقى إلى تطوير قيادات قطاع التعليم العالي و1000 مشارك في ملتقى القيادات الأكاديمية

قال الدكتور حمد الحربي، المشرف على مركز إعداد القيادات الجامعية في وزارة التعليم، إن ملتقى القيادات الأكاديمية الفعالة، حيث يهدف المتلقى إعداد سوق العمل محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة وتطوير مهارات القيادة.

وأضاف، أن هناك أكثر من 1000 مشارك في ملتقى القيادات الأكاديمية في السوم الأول، كما أن هناك العديد من المحاور التي تساعد على تطوير القيادات.

وتابع: أن تطوير القيادة الأكاديمية الفعالة، كما أن المشاركة فعالة من قبل روؤساء جامعات دولية ومحلية اعطت زخم للحدث وحققت الفائدة من الملتقى.