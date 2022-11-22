«الحربي» يحذر من روابط تستهدف بيانات المستخدمين

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من روابط مجهولة تستهدف الاستيلاء على بيانات المستخدمين.
وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: دائماً الهكر والمحتالين يستغلون الأحداث في الاحتيال على مستخدمي الإنترت مثل حدث فوز المملكة وينشرون روابط اختراق واحتيالية يدعون فيها توزيع جوائز أو كوبونات مجانية أو تذاكر، لاختراق حساباتك أو جمع معلومات عنك فاحذر منهم وحذر غيرك”.
وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بعدم فتح أي رابط أو برنامج إلا بعد التحقق من عدم احتوائه على أي فيروسات، أو برامج ضارة.
وقال الهادي، عبر حسابه في “تويتر: “إذا وذلك رابط لكن تخاف أن يكون هذا الرابط غير آمن أو تهكير وفيروسات وحاب تتأكد منه عليك بهذا البرنامج NORTON”.
وأضاف عبدالرحمن الهادي، أنه بعد وضع الرابط في المكان المخصص له والضغط على OK يتم التحقق من خلال البرنامج من صحة الروابط وعدم احتوائها على أي مواد أو برامج ضارة.
🛑دايماً الهكر والمحتالين يستغلون الاحداث في الاحتيال على مستخدمي الانترت مثل حدث فوز السعودية وينشرون روابط اختراق واحتيالية يدعون فيها توزيع جوائز او كوبونات مجانية او تذاكر.لاختراق حساباتك او جمع معلومات عنك فاحذر منهم وحذر غيرك.#الفوز_التاريخي#السعوديه_الارجنتين#ليس_سعودي
— سالم الحربي (@arnod) November 22, 2022