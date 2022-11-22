«الحربي» يحذر من روابط تستهدف بيانات المستخدمين

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حذر الخبير التقني سالم الحربي من روابط مجهولة تستهدف الاستيلاء على بيانات المستخدمين.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: دائماً الهكر والمحتالين يستغلون الأحداث في الاحتيال على مستخدمي الإنترت مثل حدث فوز المملكة وينشرون روابط اختراق واحتيالية يدعون فيها توزيع جوائز أو كوبونات مجانية أو تذاكر، لاختراق حساباتك أو جمع معلومات عنك فاحذر منهم وحذر غيرك”.

وفي وقت سابق، نصح الخبير التقني عبدالرحمن الهادي بعدم فتح أي رابط أو برنامج إلا بعد التحقق من عدم احتوائه على أي فيروسات، أو برامج ضارة.