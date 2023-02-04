الحرس الوطني الأوكراني : أكثر من 2500 متقدم للتطوع خلال أول يوم من حملة التجنيد الجديدة

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أعلن الحرس الوطني الأوكراني ، اليوم السبت ، أنه خلال اليوم الأول من حملة التجنيد الجديدة تقدم مئات من الأوكرانيين للانضمام إلى الكتائب الهجومية الجديدة التي سيتم تشكيلها.

وأوضح الحرس الوطني في بيان -نقلته وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- أن “وزارة الشئون الداخلية (الأوكرانية) بدأت في تجنيد المتطوعين للانضمام إلى كتائب هجومية (جديدة) كجزء من الحرس الوطني والشرطة القومية وقوات حرس الحدود”.

وأضاف البيان أن “هناك توجها إيجابيا ظهر في طلبات التقديم للانضمام إلى صفوف الكتائب الهجومية الأوكرانية التي سيتم تشكيلها برعاية وزارة الشئون الداخلية”.

وأوضح البيان أن أكثر من 3 آلاف مواطن أوكراني قاموا بزيارة مراكز الخدمة الإدارية للاستفسار عن التطوع، ومن بينهم تقدم 527 شخصا بطلبات الانضمام إلى الكتائب الهجومية.

وأشار البيان إلى أن 2049 أوكرانيًا آخرين تقدموا بطلبات للتطوع العسكري عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشئون الداخلية الأوكرانية، وذلك بجانب تلقي الخط الساخن للحملة نحو 500 مكالمة هاتفية من الاستفسارات.

وكانت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية قد أعلنت عن تشكيل كتائب هجومية للمتطوعين، على أن تكون تحت قيادة ضباط في الحرس الوطني وحرس الحدود الأوكراني.