“الحرس الوطني” يعلن عن وظائف شاغرة على بند التشغيل والصيانة

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن شغل بعض الوظائف على بند التشغيل والصيانة، على أن يبدأ استقبال الطلبات على موقع الوزارة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/ 5 / 1444هـ، حتى نهاية يوم الخميس 28 / 5 / 1444هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يكون حسن السيرة ولم يُحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

كما اشترطت أن تكون الخبرات للمتقدم إن وُجدت متوافقة مع ما هو محدد بطبيعة المهنة موضحًا بها بداية ونهاية الخدمة وأن تكون مصدّقة من الجهة التي عمل بها، وموثقة ببيان اشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبينة أنه سيتم استبعاد المتقدم على أكثر من وظيفة.