الحركان يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة

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رفع معالي الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله-، على الثقة الملكية الغالية، بتعيينه محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة.

وقدّم الدكتور الحركان شكره لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، سائلاً المولى عز وجلّ العون والسداد على أداء الأمانة، والإسهام مع جميع منسوبي الهيئة على تحقيق أهدافها والارتقاء بمشاريعها، وأن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأعرب عن عظيم امتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله أن يوفقه لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لاستكمال مسيرة البناء والتطور للوطن وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.