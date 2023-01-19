الحزم والهدى يتصدران مجموعتهما في بطولة المملكة للشباب

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تصدر فريقا الحزم والهدى مجموعتهما في بطولة المملكة لكرة اليد لدرجة الشباب للأندية أبطال المناطق، بعد تحقيقهما الانتصار الثالث على التوالي في ختام دور المجموعات من البطولة التي تقام منافستها على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 21 يناير الجاري.

وأسفرت نتائج مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات التي أقيمت أمس، عن فوز العمران على حراء بنتيجة (31-23)، وتمكن الحزم من الانتصار على الخويلدية بنتيجة (37-33)، وذلك ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية انتصر أحد على العدالة بنتيجة (32-38)، واستطاع الهدى الانتصار على الهلال بنتيجة (33-15).

وبهذه النتائج يتصدر الحزم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يتبعه الخويلدية ثانياً بـ 4 نقاط، ثم فريق العمران ثالثاً برصيد نقطتين وحراء رابعاً بدون أي نقطة، فيما تصدر الهدى ترتيب المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، يليه الهلال ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم أحد في المركز الثالث بنقطتين، ويقع العدالة رابعاً بدون أي نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم غدٍ، حيث يواجه الحزم نظيره الهلال في تمام الساعة 2:00 مساءً، وبعدها يلتقي الهدى مع الخويلدية عند الساعة 3:30 مساءً.