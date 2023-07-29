الحزم يضم المطيري حتى 2026

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أعلن نادي الحزم، السبت، تعاقده مع تركي المطيري لاعب الهلال لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أهداف ومهارات اللاعب الجديد دون الكشف عن تفاصيل الصفقة وقيمتها المالية.

وكان المطيري انتقل إلى التعاون في أغسطس 2022 معارًا من نادي الهلال وشارك معه 16 مباراة وأحرز هدف وحيد وصنع مثله.



وبدأ المطيري صاحب الـ22 عامًا مسيرته مع نادي الهلال موسم 2014 وتدرج في جميع فئاته العمرية، وفي صيف 2022 وقّع لنادي الباطن، لكن لم يلعب معه أي مباراة لمنع الأخير من التسجيل، ليعلن رحيله إلى نادي التعاون معارًا.