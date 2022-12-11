الحصيلة تزداد.. خزينة الاتحاد والنصر تنتعش بسبب حمدالله

وسيحقق ناديي الاتحاد والنصر من تأهل منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم مبالغ مالية ضخمة، بسبب تواجد عبدالرزاق حمدالله مع “اسود الأطلس” ضمن القائمة التي تشارك بنهائيات كأس العالم.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن الاتحاد والنصر سيحصلان من تأهل المنتخب المغربي (160 ألف دولار لكل نادٍ).

أسود الأطلس، سيكون أمامهم طريقين هو التأهل لدور النهائي وهنا تبلغ قيمة المكافأة (370 ألف دولار) أي سيتقاضى الأهلي (185 ألف دولار). أما في حال خسارة المنتخب المغربي سيلعب “الأسود الأطلسي” مباراة الثالث والرابع وهنا ستكون المكافأة (360 ألف دولار) أي سيتقاضى الاتحاد والنصر مكافأة (180 ألف دولار) لكل فريق.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على حصول النادي مقابل 10 آلاف دولار يوميًا من تواجد اللاعب رفقة منتخب بلاده في كأس العالم.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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