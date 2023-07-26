الحصيني: أجواء حارة اليوم واعتدال ببعض المرتفعات

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أجواءً من حارّة إلى حارّة جداً نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق والخليج.