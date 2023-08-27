الحصيني: الجمعة المقبلة بداية فصل الخريف أرصاديا

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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن موعد دخول فصل الخريف أرصاديا على مناطق المملكة.
وقال في تغريدة على منصة “إكس”، أن يوم الجمعة القادم سيشهد بداية فصل الخريف أرصادياً و يوافق 16 صفر 1445هـ.
وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله – اليوم الأحد ” 11 ” صفر 1445هـ، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان و عسير والباحة ومكة تمتد الأمطار الى أجزاء متفرقة من منطقة المدينة النبوية من المملكة وإلى أجزاء متفرقة من اليمن و عُمان وتسبق برياح نشطة ومغبرة.