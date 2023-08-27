الحصيني: الجمعة المقبلة بداية فصل الخريف أرصاديا

وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس متوقع إن شاء الله – اليوم الأحد ” 11 ” صفر 1445هـ، أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان و عسير والباحة ومكة تمتد الأمطار الى أجزاء متفرقة من منطقة المدينة النبوية من المملكة وإلى أجزاء متفرقة من اليمن و عُمان وتسبق برياح نشطة ومغبرة.